На дебютные матчи «Омских Крыльев» в СКК им. Блинова пустят не всех

Речь идет об играх, которые пройдут 27 и 29 марта.

omskinform.ru

На первые матчи «Омских Крыльев» в СКК имени В. Блинова смогут попасть не все – количество мест будет ограничено. Об этом рассказали в телеграм-канале спорткомплекса.

– Матчи «Омских Крыльев» 27 и 29 марта станут дебютными в СКК им. В. Блинова, который вновь откроет свои двери после капитального ремонта! В связи с этим вместимость будет временно ограничена, – говорится в посте.

Сначала возможность посетить игры предоставят участникам программы лояльности. Кроме того, приоритет получат победители квиза, продемонстрировавшие отличные знания истории омского хоккея и «Омских Крыльев».