Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Стало известно, кто занял должность главы Центрального округа Омска

Предыдущий руководитель ушел на пост главы Кормиловского района.
Мэрия администрация

В Омске с четверга, 19 марта, официально вступили в силу изменения в составе руководства Центрального административного округа. Информация об этом появилась на портале «Руспрофиль».

Исполняющим обязанности главы администрации ЦАО назначен Федор Аксенов. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Центрального административного округа Омска.

Отметим, что с июня 2019 года главой ЦАО был Амангельды Мендубаев, который недавно занял пост главы Кормиловского района Омской области.

