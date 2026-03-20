Омские энергетики сделали громкое заявление о готовности к паводку

«ТГК-11» проводит профилактические работы, помогает МЧС и обеспечивает беспрепятственный отвод талых вод.

В условиях объявленного в Омской области режима повышенной готовности АО «ТГК-11» проводит подготовку к весеннему паводку. В компании реализуют комплекс мер по предупреждению подтоплений и минимизации возможного ущерба, отметили в пресс-службе.

В прошлом году энергетики обновили более 15 километров паводковых и осветленных коллекторов. В этом году работы продолжаются: ремонтируется паводковый коллектор протяженностью 10 километров, ведется уборка снега и чистка водосборных канав для обеспечения беспрепятственного стока талой воды.

С целью контроля паводковой обстановки работает система наблюдательных скважин и оперативных постов, отслеживающая уровень грунтовых вод. Ведется откачка воды, которая сначала поступает в паводковую канаву золоотвала, а затем используется в технологическом процессе станции.

В компании уточнили, что с наступлением стабильной плюсовой температуры работы будут выполняться круглосуточно. В ближайшее время «ТГК-11» приступит к заполнению аккумулирующей емкости для ускоренного отвода паводковых вод. В пресс-службе компании также заявили, что она на постоянной основе участвует в противопаводковых мероприятиях, помогает региональному МЧС и предоставляет технику для отведения воды на подтопленных территориях СНТ.