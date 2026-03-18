Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В 35 населенных пунктах создали специальные запасы.

Омская область перешла в режим повышенной готовности из-за рисков паводка и пожаров. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, региональные службы и МЧС уже завершили проверку гидротехнических сооружений и провели профилактические работы, чтобы обеспечить безопасный пропуск талых вод.

– Подготовлена спецтехника, включая высокопроходимые вездеходы, мотопомпы и насосные станции, определены 229 пунктов временного размещения жителей на случай чрезвычайной ситуации, – отметил губернатор.

Особое внимание уделено северу области. Для жителей 35 отдаленных населенных пунктов сформировали необходимые запасы топлива, медикаментов и продуктов питания.

