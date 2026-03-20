Суд наказал омского торговца за поддельного «Чебурашку»

В двух магазинах продавались рюкзаки с мультгероем.

Суд удовлетворил иск правообладателей персонажа «Чебурашка» к омскому торговцу контрафактными рюкзаками: ответчик выплатит 20 000 рублей компенсации и судебные издержки.

Как выяснил суд, летом 2023 года в двух торговых точках Омска продавались рюкзаки с рисунками, которые почти полностью копировали товарный знак киностудии и популярного мультгероя советской эпохи.

Товарный знак № 754872 принадлежит АО «Киностудия «Союзмультфильм», а права на персонажа «Чебурашка» из мультфильма «Крокодил Гена» по лицензии принадлежат ООО «Союзмультфильм». Как оказалось, ответчик использовал их без разрешения правообладателей.

Контрольные закупки, кассовые чеки и видеозаписи подтвердили нарушение. Ответчик не оспаривал факт продажи контрафактных товаров и не возражал против иска, однако просил уменьшить размер компенсации.

Суд, рассмотрев дело, подтвердил законность требований истцов. Ответчик обязан выплатить АО «Киностудия «Союзмультфильм» 10 000 рублей компенсации и госпошлину, а ООО «Союзмультфильм» – такую же сумму, госпошлину и судебные расходы, включая стоимость товара и почтовые расходы.

В удовлетворении иска о возмещении расходов на фиксацию нарушения и получение выписки из ЕГРИП суд отказал, ссылаясь на нехватку доказательств. Постановление остается не вступившим в силу.

Напомним, что ранее омскому «Сладонежу» запретили изображать Буратино на конфетах.