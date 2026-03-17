Омскому «Сладонежу» запретили рисовать Буратино на конфетах

«Союзмультфильм» добился аннулирования товарного знака известной кондитерской фабрики.

Омская кондитерская фабрика «Сладонеж» лишилась права использовать изображение главного героя советского мультфильма «Приключения Буратино» на своей продукции. По требованию киностудии «Союзмультфильм» Роспатент аннулировал товарный знак, который ранее был закреплен за омским предприятием до 2034 года, сообщает РАСПИ. Так, деревянный мальчик с золотым ключиком «ушел» из серии вафельных конфет «Герои сказок».

Конфликт разгорелся из-за авторских прав на визуальный образ, созданный 60 лет назад – в 1959 году. В «Союзмультфильме» подчеркнули, что студия обладает исключительной лицензией на использование персонажей мультфильма, а омские кондитеры не получали официального разрешения на эксплуатацию этого образа. Отметим, что до этого компания выпускала конфеты с изображением персонажа с 2016 года. Палата по патентным спорам встала на сторону «Союзмультфильма», признав регистрацию знака незаконной, несмотря на его долгую жизнь в реестре.

Напомним, что ранее омская фабрика требовала досрочного прекращения охраны товарного знака, который с 2020 года принадлежит киностудии и обеспечивает ей исключительные права на использование образа до конца 2028 года.