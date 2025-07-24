Компания хочет изображать популярного персонажа на своих йогуртах и пюре, не дожидаясь иска от правообладателя.

В Суде по интеллектуальным правам зарегистрировано дело по иску ОАО «Сладонеж» к АО «Киностудия «Союзмультфильм». Омская компания оспаривает права на образ Буратино из советского анимационного фильма «Приключения Буратино» 1959 года, сообщает портал «СуперОмск».

«Сладонеж» требует досрочного прекращения охраны товарного знака, который с 2020 года принадлежит киностудии и обеспечивает ей исключительные права на использование образа до конца 2028 года. Право распространяется на 40 классов товаров и услуг – от рекламы на транспорте до бытовой химии. Омская компания настаивает на отмене охраны лишь в одном из этих классов.

В иске также указывается, что знак не использовался в отношении ряда продуктов питания и торговых услуг. В перечень входят йогурты, молочные коктейли, фруктовое пюре, желе, сгущенное молоко, консервированные и замороженные фрукты, сливки и другие аналогичные товары.

Спор касается и таких услуг, как импорт и экспорт, организация ярмарок, реклама товаров, продвижение продаж и снабжение других компаний. Истец считает, что из-за отсутствия фактического использования товарного знака в этих сферах его защита должна быть прекращена.

На данный момент иск оставлен без движения – компании «Сладонеж» предложено устранить выявленные недостатки до 20 августа 2025 года, чтобы дело могло быть рассмотрено дальше.

При этом причины, по которым омская компания выбрала судебный путь решения спора, пока не раскрываются.