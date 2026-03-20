Водитель из Омской области лишился машины и свободы из-за фальшивых прав

Мужчина полностью признал вину.

Калачинский городской суд Омской области признал 32-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения).

Суд установил, что летом прошлого года мужчина приобрел через интернет поддельное водительское удостоверение стоимостью 91 тыс. рублей. Через время, 29 октября, его остановили сотрудники полиции на ул. 30 лет Победы в Калачинске за управление автомобилем ВАЗ-21154 в состоянии опьянения. Помимо этого, мужчина предъявил полицейским поддельное удостоверение.

Кроме того, ранее, 16 октября, он уже привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения – ему был назначен административный арест сроком 11 суток.

Водитель полностью признал вину. Суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы, штрафу 200 тыс. рублей и лишению водительских прав на 2 года 10 месяцев. Также суд постановил изъять в пользу государства его автомобиль ВАЗ–21154.

