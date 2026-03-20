Происшествия

Молодежь на иномарке попала в жесткое ДТП на омской трассе: 2 человека погибли

Водитель «тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
ДТП на трассе Омск-Тара

Сегодня, 20 марта, около 8 часов на 142-м километре трассы Омск – Тара произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека. Трагедия случилась в Саргатском районе.

Как сообщили в региональном УМВД, 27-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, и иномарка вылетела на встречную полосу, где в этот момент двигалась «киа». Столкновение оказалось жестким.

– В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» погиб на месте происшествия, его 23-летняя пассажирка скончалась в больнице, 25-летний пассажир находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии, – сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

