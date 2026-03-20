·Общество

Минприроды опровергло приказ о трехнедельном запрете омичам пить воду

Поддельный документ пугал жителей химикатами.
отключение воды кран

В социальных сетях распространяются ложные сообщения якобы от минприроды о превышении норм органических соединений, аммонийного азота, железа, меди, ртути и марганца в омских водоемах. В фальшивом «приказе» также упоминались патогенные микроорганизмы и крайне низкое содержание кислорода в воде, однако эти данные не имеют под собой оснований.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области опровергли подлинность документа.

– Министерство опровергает подлинность документа, он является фальсификацией и никогда не был официально выпущен ведомством, – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в поддельном документе якобы приписывалось коммунальным предприятиям утроить дозировку химических реагентов для обеззараживания воды, а населению – на три недели полностью перейти на бутилированную воду. Эти сведения также не соответствуют действительности.

Напомним, что ранее омские рыбаки отстояли водоем, который хотели сдать частникам.

·Общество

Минприроды опровергло приказ о трехнедельном запрете омичам пить воду

Поддельный документ пугал жителей химикатами.
отключение воды кран

В социальных сетях распространяются ложные сообщения якобы от минприроды о превышении норм органических соединений, аммонийного азота, железа, меди, ртути и марганца в омских водоемах. В фальшивом «приказе» также упоминались патогенные микроорганизмы и крайне низкое содержание кислорода в воде, однако эти данные не имеют под собой оснований.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области опровергли подлинность документа.

– Министерство опровергает подлинность документа, он является фальсификацией и никогда не был официально выпущен ведомством, – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в поддельном документе якобы приписывалось коммунальным предприятиям утроить дозировку химических реагентов для обеззараживания воды, а населению – на три недели полностью перейти на бутилированную воду. Эти сведения также не соответствуют действительности.

Напомним, что ранее омские рыбаки отстояли водоем, который хотели сдать частникам.