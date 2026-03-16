Омские рыбаки отстояли водоем, который хотели сдать частникам

Власти отменили аукцион.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии в феврале решило отдать под промышленное рыболовство пять озер в Омской области, приказ об этом был подписан министром природных ресурсов и экологии Евгением Ковтуном.

На электронной площадке появились документы на каждый из объектов, а это хорошие рыбные места на территории региона. Под рыболовство решили сдать Такмыкскую старицу в Большереченском районе, озера Баут и Безымянное в Тевризском районе, Акуль и Бутаковское в Саргатском районе.

Рыбаки решили биться за Такмыкскую старицу. В адрес губернатора было отправлено письмо, в котором указывалось, что старица – не озеро, а старое русло Иртыша, к тому же до сих пор соединенное с рекой. В период половодья старица становится полноценной протокой, здесь на разливы выходит на нерест вся рыба, в том числе и ценных пород.

– Это как ясельная группа детского сада для всей рыбы, обитающей в реке, – указано в обращении.

Лидером группы рыбаков выступил военный пенсионер, полковник запаса Сергей Зыков. В группе «Рыбалка Решетниково» он поделился новостью, что принято решение об отмене аукциона. Ответ подписал первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

- Всех причастных и сочувствующих поздравляю с благополучным исходом! На этот раз наша взяла, - поблагодарил Зыков неравнодушных рыбаков. - Надеюсь, персонажи, алчущие наживы со старицы, на некоторое время успокоятся.

Рыбаки отмечают, что им повезло, что своевременно спохватились: оспаривать уже заключенный договор аренды было бы сложнее.