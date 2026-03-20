В Омской области стали изымать земли у садоводов

Впервые в Омской области 13 садоводческих участков изъяты по решению суда в рамках закона о нецелевом использовании земли. Произошло это в Таврическом районе, все подробности рассказал председатель координационного совета Омского областного Союза садоводческих некоммерческих товариществ Виктор Бобырь в эфире ГТРК «Иртыш».

– Эта практика должна повлиять и на другие районы, – сказал Бобырь. – С инициативой выступил Таврический район, где много пустующей земли, обратились в прокуратуру, а прокуратура уже выступила истцом.

Ни на одно из заседаний садоводы не пришли, участки перешли в муниципальную собственность.

Напомним, что с 1 марта 2025 года вступили в силу поправки в Земельный кодекс РФ, которые регламентируют процедуру изъятия заброшенных земельных участков. Они могут быть признаны неиспользуемыми, если на земле в течение трех и более лет не осуществляется деятельность, например, ничего не выращивается, участок захламлен мусором или зарос сорняками высотой более 1 метра и на более чем 50 %.

Добавим, что ранее Бобырь говорил, что на территории Омской области насчитывается более 50 тыс. садовых участков, которые имеют все признаки заброшенности.