Поправки в Земельный кодекс ужесточают ответственность за брошенную землю в населенных пунктах и садоводствах.

С 1 марта 2025 года вступают в силу поправки в Земельный кодекс РФ, которые регламентируют процедуру изъятия заброшенных земельных участков. По новому документу собственники обязаны подготовить землю к использованию в течение трех лет с момента покупки. К тому же в законе появляется такое понятие, как «освоение» – это приведение участка в пригодное состояние в соответствии с его назначением.

– Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, может быть признан неиспользуемым, если в течение двух лет и более на нем не был заложен фундамент или возведены подземные конструктивные элементы. И если в течение пяти лет после завершения строительства здание не было зарегистрировано, – рассказал начальник отдела Государственного земельного надзора Управления Росреестра по Омской области Евгений Дингис.

Если постройки уже есть, но они не используются по своему прямому назначению в течение пяти и более лет, если они разрушены, например, нет стекол в рамах, нет стены или крыши, то это будет считаться признаком заброшенности.

– Участки могут быть признаны неиспользуемыми, если на земельном участке в течение трех и более лет не осуществляется деятельность, соответствующая правовому режиму земельного участка, например, ничего не выращивается, он захламлен мусором или зарос сорняками высотой более 1 метра и на более чем 50 %, – отметил Евгений Дингис.

Нововведения приветствуют садоводы и огородники, им брошенные по соседству участки приносят только беспокойство. В свое время председатель Омского союза садоводов Виктор Бобырь говорил, что таковых насчитывается свыше 53 тысяч. Риски пожаров на таких территориях увеличиваются многократно, активно осваивают заброшки люди без определенного места жительства.

Владельцев земельных участков будут сначала предупреждать, на исправление ситуации предусмотрен год. После – изымать, к тому же землю могут передать нуждающимся.

Добавим, что с 1 марта 2025 года вступает в силу новый порядок сделок с земельными участками, изменения внесены в статью 26 Закона о регистрации недвижимости. Для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков, а также построек на его территории вводятся новые основания. В частности, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) должны быть указаны сведения о местоположении границ участка, также нельзя будет поставить на кадастровый учет землю без учтенных границ. Делается это для защиты от мошенников и устранения конфликтов и спорных ситуаций между владельцами смежных земельных участков.

На портале «Национальная система пространственных данных» Росреестра доступна информация о границах земельного участка, выписку можно запросить на «Госуслугах» или в МФЦ.