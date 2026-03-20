В Омске открыли необычную вакансию водителя с зарплатой до 250 тысяч рублей

В Омске ищут водителя-экспедитора на внушительную зарплату от 134 до 230 тысяч рублей. Работу предлагает компания ООО «Монополия», объявление опубликовано на портале «Работа России».

Работнику предстоит выполнять междугородные рейсы, контроль загрузки и выгрузки товаров и соблюдение сроков доставки. От соискателя требуется опыт работы не менее одного года, однако образование не обязательно.

Работодатель отмечает, что зарплата водителя-экспедитора может доходить до 250 тысяч рублей, а выплаты проходят два раза в месяц. Кроме того, рассматриваются соискатели из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Отметим, что компания ООО «Монополия», зарегистрированная в Санкт-Петербурге 23 августа 2006 года, специализируется на автомобильных грузоперевозках и логистике. В 2024 году выручка составила 7,4 млрд рублей, при этом предприятие закончило год с убытком 581,4 млн рублей.

