В Омске продают помещение легендарных баров за 73 млн

В Омске на продажу выставили новый объект коммерческой недвижимости. Речь идет о помещении, где ранее работали караоке-бар Blackdoors и бар Andy. Объявление размещено на известном сайте объявлений.

Помещение площадью 589 квадратных метров на седьмом этаже здания имеет отдельный вход с улицы и круглосуточный доступ. Высота потолков составляет 3 метра, отделка отсутствует. Здание подключено к центральному отоплению, мощность электросети – до 100 кВт с возможностью увеличения.

Объект можно купить как целиком, так и по частям – он делится на два помещения площадью 362,5 и 226,5 квадратного метра. Приобрести помещение можно за 73 миллиона рублей.