В Омске за 50 млн продают прибыльную фабрику игрушек

Предприятие работает уже 12 лет и имеет крупные заказы.

Фото: avito.ru

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже фабрики по изготовлению детских игрушек в Омске. Предприятие расположено в производственном помещении на улице Октябрьской. За свой бизнес владелец хочет 50 млн рублей.

Как уверяет уполномоченный им бизнес-брокер, фабрика работает на рынке 12 лет и имеет годовой оборот в 207 млн рублей. Предприятие имеет крупные контракты, в том числе поставляет свою продукцию федеральной сети «Сималенд». Чистая прибыль бизнеса составляет миллион рублей ежемесячно.

За 50 миллионов будущий владелец получит оборудование возрастом от 3 лет, производственные помещения общей площадью 3500 кв. м, а также «большие складские остатки готовой продукции и делового сырья». Продать фабрику готовы и дешевле, но в этом случае покупатель должен взять на себя обязательства по кредитным и лизинговым платежам.