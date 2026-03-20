·Отдых и туризм

В Омске приземлился мегасамолет из Египта

На его борту может поместиться 345 пассажиров.
самолет Airbus А330-223

Вчера, 19 марта, Омский аэропорт принял необычный самолет из египетского города Шарм-эль-Шейх. Об этом сегодня утром рассказали в пресс-службе авиагавани.

Большой авиалайнер Airbus A330-223 принадлежит турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Как уточнили в аэропорту, его длина превышает 58 метров, а размах крыльев составляет более 60 метров. На борту самолета могут поместиться сразу 345 пассажиров.

Напомним, что в Омске самолеты такого типа начали принимать в прошлом году. Ранее на подобных лайнерах омичи могли улететь в Сочи или Санкт-Петербург рейсами Nordwind Airlines.

4479
