Омский аэропорт вновь принимает лайнеры с тремя рядами кресел.
Сегодня, 26 мая, в Омском аэропорту впервые приземлился крупнейший пассажирский лайнер Airbus A330 с тремя рядами кресел. Судно успешно выполнило регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Омск и отправилось обратно.
Перевозчик планирует расширить использование этого типа самолетов на маршрутах, популярных среди омичей.
– Во время высокого сезона, с июня по сентябрь, на широкофюзеляжных самолетах авиакомпании омичи смогут также летать в Сочи – первый рейс на Airbus A330 по этому направлению состоится завтра, 27 мая. Также в сезонном расписании заявлены рейсы на Airbus A321 и на Boeing 737-800, – сообщили в официальном телеграм-канале Омского аэропорта.
Подготовка аэропорта к таким крупным воздушным судам велась заблаговременно. Для приема широкофюзеляжников специалисты получили специальные разрешения Росавиации, внесли изменения в аэродромное свидетельство и оборудовали специальную увеличенную стоянку. Границы новой площадки обозначили четкими разметками, разработали маршруты движения техники и порядок обслуживания больших машин. Сотрудники аэропорта прошли дополнительное обучение, необходимое для безопасной эксплуатации крупных самолетов.
Ранее Омский аэропорт уже принимал самолеты с тремя рядами кресел.