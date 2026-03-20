Опытную санитарку из Омской области пытались лишить досрочной пенсии

Социальный фонд отказался признавать стаж санитарки-уборщицы льготным.

Большереченский районный суд встал на сторону местной жительницы в споре с региональным отделением Социального фонда РФ. Ведомство отказывалось включать годы ее работы в инфекционном отделении в льготный стаж для досрочного выхода на пенсию.

Женщина более 14 лет проработала в инфекционном отделении Большереченской ЦРБ. Сначала с 1994 по 2001 год она выполняла обязанности санитарки-уборщицы, а затем до 2008 года была санитаркой-буфетчицей. Прошлым летом женщина обратилась в ОСФР с заявлением о назначении ей пенсии, но получила отказ.

– Не был включен в стаж период работы с 1994 по 2001 год, так как, по мнению Социального фонда, отсутствовало документальное подтверждение непосредственного обслуживания больных, что является обязательным требованием для данной категории работников, – уточнили в суде.

В суде санитарка смогла доказать, что работала в туберкулезных боксах, проводила санитарную обработку пациентов, меняла постельное белье и дезинфицировала оборудование. Изучив доказательства, суд подтвердил, что должность «санитарка-уборщица» в инфекционных отделениях относится к младшему медперсоналу с тяжелыми условиями труда.

В итоге Социальный фонд обязали включить спорный период в стаж женщины и назначить ей страховую пенсию по старости задним числом – с 16 июля 2025 года.

Напомним, что ранее похожая ситуация произошла с медсестрой детского легочно-туберкулезного санатория в Любинском районе.