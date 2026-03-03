Медсестру из Омской области пытались лишить досрочной пенсии из-за «бумажной» должности

Несмотря на должность старшей медсестры, женщина регулярно ухаживала за больными детьми.

Любинский районный суд встал на сторону 48-летней медсестры, которой пенсионный фонд отказал в досрочном назначении пенсии. Женщина много лет проработала в «Детском легочно-туберкулезном санатории», однако в ОСФР посчитали, что период ее работы в должности старшей медсестры с 2006 по 2010 год не может считаться льготным.

– Должность старшей медсестры не предполагает, по мнению фонда, непосредственного обслуживания больных, что является обязательным условием для назначения льготной пенсии, – уточнили в пресс-службе судов.

В суде выяснилось, что медсестра по устному распоряжению главного врача постоянно находилась в лечебном корпусе и наравне с остальным персоналом ухаживала за детьми – кормила, купала и сопровождала пациентов.

Еще одним аргументом в пользу женщины стало то, что в спорные периоды она получала надбавки за вредность и дополнительный отпуск.

Изучив материалы, суд признал работу истицы эквивалентной труду среднего медперсонала и обязал включить спорные годы в спецстаж.