В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет

Депутаты хотят расширить возрастной критерий.

Фото создано при помощи ИИ

В России могут пересмотреть условия «Семейной ипотеки». Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил распространить льготу на семьи с детьми до 16 лет и разрешить покупку жилья без первоначального взноса.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой уже направлено в правительство. Соавтором инициативы выступила депутат Яна Лантратова.

По мнению Сергея Миронова, семьи с подросшими детьми нуждаются в расширении жилья не меньше, чем родители дошкольников. Также депутат заявил о проблеме неподъемного первоначального взноса.

– Из-за отсутствия средств для подавляющего большинства россиян даже такие льготные условия невыполнимы. «Справедливая Россия» предлагает дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0 %. Для начала тем, кто передает в залог банка свое предыдущее жилье, – приводит слова Миронова «РИА Новости».

Ранее Миронов предложил поднять единовременную выплату при рождении ребенка до 50 тыс. рублей.