За рождение ребенка омичам будут платить почти в два раза больше

В Госдуме предложили увеличить единовременное пособие до 50 тысяч рублей.

В Госдуму внесли законопроект о повышении единовременной выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. рублей. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

– Настоящим проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 000 рублей, – приводит цитату из пояснительной записки «РИА Новости».

Сейчас размер поддержки сильно зависит от того, в каком регионе живет семья. Например, в Приморье или Якутии платят по два прожиточных минимума, а в других областях суммы гораздо скромнее. Миронов уверен, что фиксированная выплата в 50 тыс. поможет убрать это неравенство.

Отметим, что с 1 февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка в Омске составляет 28 450 рублей.