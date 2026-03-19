В школе на окраине Омска решили открыть сразу 10 первых классов

Густонаселенным районам города катастрофически не хватает мест в учебных заведениях.

omskinform.ru

Первый заместитель директора департамента образования мэрии Омска Лариса Жукова назвала школы города, в которых откроют больше всего первых классов. Прием заявлений от родителей будущих учеников стартует уже 31 марта, и, как показывает практика прошлых лет, многим омичам не хватит мест в учебных заведениях рядом с домом.

Самая сложная ситуация прогнозируется в микрорайоне Амурский-2. В расположенной здесь школе № 96, которая считается самой большой в Омской области, откроют сразу 10 первых классов. Также большое количество первоклассников примут школа № 7 на бульваре Архитекторов, школы № 53 и № 55 в Старом Кировске, а также школа № 142 на улице Харьковской в Октябрьском округе. Там откроют шесть и более первых классов.

Также в этом году набирает первоклассников школа № 155 в микрорайоне Серебряный Берег. Учебное заведение еще официально не открылось.