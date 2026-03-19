В Омске начинают принимать заявления в первые классы: что важно знать

Приемная кампания стартует 31 марта и рискует вновь оказаться нервной для родителей.

С 31 марта в омских школах стартует кампания по приему детей в первые классы. Единая дата утверждена министерством образования для всех общеобразовательных учреждений региона.

Как сообщила первый заместитель директора департамента образования администрации Омска Лариса Жукова, первый этап приема заявлений от родителей будущих первоклассников продлится до 6 июля. На втором этапе можно попробовать попасть в школу не по своему микроучастку, однако, как показывает практика, во многих востребованных учебных заведениях к этому времени уже заканчиваются места.

Документы от родителей принимаются через портал «Госуслуги», лично в школе, а также по почте. С 17 марта на «Госуслугах» доступен для заполнения черновик заявления, также можно прикрепить необходимые документы и 31 марта отправить их в школу по месту жительства.

В этом году омские школы ждут около 10,5 тыс. первоклассников. Как и ранее, сложнее всего будет попасть в новые школы, расположенные в густонаселенных микрорайонах. Среди них – Амурский-2, Кузьминки и ряд других.