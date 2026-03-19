В Омске собираются застроить многоэтажками бывший ДОСААФ у метромоста

Участок земли на Левобережье попал под комплексное развитие территории.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал очередное распоряжение о комплексном развитии территории в границах улиц 3-я Островская – 4-я Островская в Кировском округе. Речь идет о территории ДОСААФ за метромостом.

Согласно документу, занять эту локацию многоэтажками планируется в течение 15 лет. Как явствует из постановления, жилые микрорайоны растянутся от ДОСААФ и дальше, в сторону Старого Кировска.

Под застройку предполагается выделить 29 земельных участков с автомобильной дорогой на улице 3-й Островской. Для этого предполагается снести 21 частный дом, два нежилых объекта и один недострой.

Отметим, что в ноябре прошлого года архитектурно-градостроительный совет Омской области «завернул» проект апарт-отеля и культурно-развлекательного комплекса на территории бывшего омского отделения ДОСААФ.

При этом городской архитектурный совет поддержал оба проекта. Апарт-отель планировался восьмиэтажным с 174 апартаментами – 110 однокомнатными и 64 двухкомнатными.