Заксобранию рекомендовали изменить порядок социальных выплат детям-сиротам

На профильном комитете Заксобрания Омской области обсудили вопросы и законопроекты, касающиеся культуры, образования и выплат на жилье детям-сиротам.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Выездное заседание областного парламента по образованию, науке, культуре и молодежной политике прошло накануне в технологическом лицее «Авангард». Депутаты рассмотрели законопроекты, касающиеся культуры региона, объектов культурного наследия, а также предоставления социальных выплат детям-сиротам, принимавшим участие в спецоперации.

Перед началом обсуждения парламентариям и приглашенным показали лицей, затем директор Лариса Ефимова презентовала образовательное учреждение, его материально-техническую базу и организацию учебного процесса.

Ветеран СВО, лейтенант медицинской службы Алексей Касаткин, проходящий стажировку в Заксобрании Омской области, впервые участвовал в выездном заседании профильного комитета. Он отметил высочайший уровень учебного заведения нового типа, построенного по концессии.

– Лицей «Авангард» является образовательным флагманом Омской области, здесь собрались преподаватели, настроенные на перспективное развитие региона. Всего несколько лет назад было трудно представить, что школьники будут учить язык программирования «Питон», работать на 3D-принтере, заниматься моделированием беспилотников. Прошло всего полгода с начала работы, но мы уже видим колоссальные результаты, – подчеркнул Алексей Касаткин.

Депутаты обсудили все вопросы повестки дня.

По итогу заседания комитета парламентарии рекомендовали Заксобранию принять во всех чтениях и в целом проект закона «О культуре в Омской области», направленный на создание благоприятных условий для развития культуры и доступ граждан к ее достижениям. Закон определяет принципы государственной политики, разграничивает полномочия органов власти и закрепляет вопросы финансирования.

– Разработка документа особенно актуальна в период, когда Омск носит статус культурной столицы России. Законопроект комплексный, он определяет принципы государственной политики в сфере культуры, разграничивает полномочия органов власти, закрепляет вопросы финансирования, поддержки учреждений и творческих инициатив, а также развития профильного образования, – отметил председатель профильного комитета Павел Коренной.

Изменения коснутся порядка социальных выплат детям-сиротам. Обсужден проект закона о внесении изменений в порядок предоставления социальной выплаты на приобретение жилья. Преимущественное право на выплату получат дети-сироты, участвовавшие в спецоперации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и (или) выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Рассмотренный законопроект о внесении изменения в закон «Об объектах культурного наследия» закрепляет полномочие по внесению сведений об объектах культурного наследия в единую информационную систему жилищного строительства за уполномоченным органом исполнительной власти Омской области. Документ рекомендован к принятию Заксобранием во втором чтении.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект постановления о доступе к деятельности Законодательного собрания, информацию об изменениях в федеральном законодательстве и поступивших обращениях.