Депутатам Заксобрания показали лицей «Авангард» и рассказали, как туда поступают

Первое в этому году выездное заседание комитета областного парламента по образованию, науке, культуре и молодежной политике прошло в стенах технологического лицея «Авангард». Уточним, что бюджетное учреждение регионального подчинения открылось на Левобережье, в микрорайоне Кузьминки, осенью прошлого года. Тем не менее уже можно говорить о каких-то результатах.

Для депутатов, представителей профильных министерств и ведомств, региональной КСП и прокуратуры Омской области провели обзорную экскурсию по зданию лицея. Директор Лариса Ефимова начала с игры-разминки, чтобы гостям было проще окунуться в школьную атмосферу.

Руководство школы показывало и рассказывало, а гости не переставали удивляться, ведь лицей больше похож на авангардный бизнес-центр, совмещенный с культурно-спортивным объектом, нежели на общеобразовательную школу.

Приглашенным показали учебные классы, которые просматриваются в наполовину прозрачные стены, столовую, актовый зал на 450 мест, отлично оснащенные, огромных размеров спортивные залы, игровую и рекреационные зоны, кинотеатр.

Впечатляет и «начинка» классов физики и химии с лабораторией, робототехники и проектирования, и даже класс со станками с ЧПУ.

Председатель профильного комитета Павел Коренной, уже не раз бывавший в лицее «Авангард», в том числе вместе с коллегами-депутатами заксобраний из нескольких регионов СФО, подтвердил, что в Сибири нет ничего подобного среди средних образовательных учреждений. Таким образом, в Омске создан прецедент – уникальный лицей построен и поддерживается концессионером.

Само заседание прошло в помещении библиотеки, где есть все условия для чтения книг в тишине. Больше всего здесь удивляет прозрачная винтовая лестница посередине помещения.

Первым в повестке заседания комитета значился вопрос о деятельности технологического лицея «Авангард». Лариса Ефимова выступила с подробной презентацией, и депутаты смогли ознакомиться с деталями образовательного процесса, кадровой политикой, информацией о стратегических партнерах и перспективах уникального учебного заведения.

Лицей успешно начал свою деятельность, подтвердив правильность выбранного образовательного курса и стратегического вектора развития инженерно-технологического направления. Промежуточные результаты учеников и педагогов демонстрируют значительный прогресс: ученики и преподаватели успешно участвуют в конкурсных программах, занимая призовые места. Это свидетельствует об эффективности образовательной траектории, заложенной на начальном этапе.

В лицее обучаются как ученики по месту жительства, так и учащиеся, выбравшие предпрофильные и профильные предметы. Несмотря на сложности, слаженная работа педагогического коллектива, родительской общественности и всего сообщества лицея позволяет добиваться впечатляющих результатов.

Лицей располагает современным, комфортным пространством, которое способствует как обучению, так и взаимодействию педагогов и детей. Дополнительные занятия во внеурочное время, представленные работой кружков, способствуют формированию благоприятной атмосферы, культуры общения и обучения, что подтверждается приветливостью и вовлеченностью учеников.

На старте были определены стратегические партнеры – «Газпром нефть» и ХК «Авангард». Лицей также эффективно работает с ОмГТУ. Лариса Ефимова отметила, что вузовские преподаватели приходят с экспертизами, участвуют в мероприятиях лицея, а учителя и ученики выезжают на экскурсии, чтобы у детей формировались преставления о будущих профессиях. В выпускных классах будут ставиться цели выбора профильных предметов с последующим поступлением в вузы и ссузы, причем целенаправленно на технические специальности.

Парламентарии задали ряд вопросов. Депутат Илья Смирнов поинтересовался средней зарплатой учителей со всеми нагрузками. Лариса Ефимова назвала цифру – 53 тысячи рублей, уточнив, что изначально с педагогами обговорили предельную нагрузку, чтобы было успешно и комфортно, и это не более 1,5 ставки.

Народные избранники спросили, на каких условиях дети посещают кружки. Все дополнительное образование, которым охвачены школьники с 1 по 10 класс плюс дошколята, бесплатно. Причем в кружки и секции при наличии свободных мест могут попасть дети, не являющиеся учениками лицея.

Директор ответила и на вопрос, как дети поступают в лицей. Ведь на старте именно вокруг этого было много шума. Желающих учиться в перспективном заведении оказалось в разы больше возможностей лицея.

– Было принято управленческое решение. Для поступления в школу, согласно законодательству РФ, родители могут подать документы тремя способами: личное присутствие, по почте либо воспользоваться «Госуслугами». В прошлом году так и сделали. В этом году 31 марта в 9:00 откроется кнопка поступления в 1-й класс на всей территории Омской области. Родители должны подготовиться заранее, нажать эту кнопку и подать документы. Таким образом, техническая платформа, отслеживающая даже доли секунды, определит, кто подал документы раньше. И человеческий фактор никакой роли не играет, а мы снимаем все вопросы. Все регулируется «Госуслугами», – пояснила Лариса Ефимова.

В ходе экскурсии депутаты рассуждали о том, что лицей мог бы вместить и большее число учеников. Однако, по словам Ларисы Ефимовой, вторая смена не рассматривается, поскольку это мешало бы работе кружков.

– Есть проектная мощность, лицей рассчитан на 1122 человека. В настоящий момент мы уже превышаем лимит. На следующий год мы будем принимать в 10-й класс и в параллель в 5-й класс. Поэтому мы еще превысим проектную мощность. Но для того, чтобы реализовывать программы дополнительного образования, нужна свободная вторая половина дня, ведь ребята заняты не только академической программой, – уточнила директор лицея.

По итогам парламентарии приняли к сведению полученную информацию. Павел Коренной в комментарии отметил, что промежуточные результаты работы лицея впечатляют. Важно, что это положительный пример образовательного учреждения, построенного концессионером. В течение нескольких лет концессионер вернет свои средства, но все это время он будет поддерживать лицей. Депутаты надеются, что в Омске этот опыт может быть растиражирован.