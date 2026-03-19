В Омске изменили маршрут единственного автобуса «без налички»

Департамент транспорта продолжает эксперименты с 24-м автобусом.

Завтра, 20 марта, омичей, которые пользуются автобусным маршрутом № 24, ждут сразу два чувствительных изменения. Как анонсировалось ранее, маршрут станет полностью «безналичным» – оплатить проезд можно будет только картой либо мобильным приложением. Второе нововведение – часть автобусов теперь будет ездить до логистического парка «Солнечный».

В будние дни автобусы от «Логопарка» в сторону ж/д вокзала будут отправляться в 7:37, 7:46, 7:56, 8:13, 8:30, 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20. В выходные – в 7:33, 7:43, 7:53, 8:10, 8:19, 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20.

– Чтобы обеспечить своевременное движение транспорта и комфорт пассажиров, дополнительно выведем в линию две машины, – сообщил мэр города Сергей Шелест. – Таким образом, количество подвижного состава на 24-м маршруте увеличится до 17 автобусов большой вместимости. Интервал движения между ними в среднем составляет 10–12 минут.

Ранее сообщалось, что с завтрашнего дня изменится схема движения автобуса № 64. Вместо остановки «Дергачева» он будет ходить в микрорайон Зеленая Река. Там оборудованы разворотная площадка и диспетчерский пункт с зоной отдыха и кухней.