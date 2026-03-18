В Омске продлили популярный автобусный маршрут

Мэр анонсировал изменения в схеме движения 64-го автобуса.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о продлении популярного автобусного маршрута № 64. С пятницы, 20 марта, транспорт начнет курсировать до микрорайона Зеленая Река на Левобережье.

Нововведение коснется не только пассажиров, но и персонала. На новой конечной остановке для водителей оборудовали диспетчерский пункт с зоной отдыха и кухней.

Напомним, что на маршруте работают 12 автобусов большого класса с интервалом движения 18 минут. Для удобства омичей в часы пик часть рейсов продолжат ходить по укороченным схемам: до Главпочтамта (в сторону центра) и до ЖК «Кристалл» (в сторону Левого берега).

Ранее сообщалось, что с 20 марта автобус № 24 полностью переходит на безналичную оплату.