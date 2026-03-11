В популярном омском автобусе перестанут принимать оплату наличкой

24-й маршрут полностью переходит на безналичную оплату.

В Омске запускают пилотный проект по полному отказу от наличных в общественном транспорте. Первым маршрутом, который перейдет на 100%-ную безналичную оплату, станет популярный маршрут № 24 (пос. Солнечный – железнодорожный вокзал).

По словам мэра Сергея Шелеста, более 95 % омичей предпочитают расплачиваться картами или гаджетами.

– Это не только быстрый и выгодный, но и более безопасный способ расчета, при котором внимание водителя остается прикованным к дороге, – заявил мэр.

Изменения вступят в силу с пятницы, 20 марта. Оплатить проезд пассажиры смогут только банковскими картами, «Омкой», Единой картой омича, с помощью QR-кода или устройства с NFC-модулем.