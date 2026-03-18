·Отдых и туризм

Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные Воды

Улететь на курорт можно будет с июня.

Авиакомпания Red Wings запустила продажу билетов на рейс Омск – Минеральные Воды. Первый полет запланирован на начало июня.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Согласно расписанию, самолеты будут вылетать из Омска по четвергам утром, а возвращаться из Минвод – по средам. Билет в одну сторону обойдется пассажирам примерно в 18 тыс. рублей.

Ранее Росавиация включила этот маршрут в список субсидированных.

·Отдых и туризм

Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные Воды

Улететь на курорт можно будет с июня.

Авиакомпания Red Wings запустила продажу билетов на рейс Омск – Минеральные Воды. Первый полет запланирован на начало июня.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Согласно расписанию, самолеты будут вылетать из Омска по четвергам утром, а возвращаться из Минвод – по средам. Билет в одну сторону обойдется пассажирам примерно в 18 тыс. рублей.

Ранее Росавиация включила этот маршрут в список субсидированных.