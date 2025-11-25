Стали известны направления, куда из Омска можно будет летать по субсидии

Региональные бюджеты компенсируют часть стоимости билетов на 13 направлений.

пресс-служба Омского аэропорта

Росавиация официально утвердила список из свыше 300 городов, куда в 2026 году планируются субсидируемые авиарейсы. В числе этих городов оказались и точки, куда можно летать из Омска, всего 13 направлений.

В 2026 году субсидируемые рейсы из Омска будут выполняться в Красноярск, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Екатеринбург и Казань. Полеты в Екатеринбург и Казань будут субсидироваться с января по апрель и с октября по декабрь, а в Горно-Алтайск – с конца мая по сентябрь.

Рейсы в ряд городов будут субсидироваться на протяжении всего года. Местные бюджеты компенсируют перевозчику расходы: Ямало-Ненецкий автономный округ оплачивает 51 % стоимости билетов в Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард.

Тюменская область оплачивает 25–50 % стоимости билета на рейсы в Тобольск, половину стоимости полетов в Ханты-Мансийск покрывает одноимённый округ. Омская область вместе с Башкортостаном субсидируют рейсы в Уфу, а Ставропольский край и Омская область компенсируют часть расходов перевозчика на направлении Минеральные Воды.