Завершить проблемный «дом-скелет» на Герцена доверили омскому строителю

В качестве инвестора долгостроя выступает компания «Квартал на Енисейской» Александра Зиновьева.

Константин Ткачев

В министерстве строительства Омской области подготовили документы для завершения двух проблемных домов, на улице Герцена, 11, и улице Пархоменко, 7. Оба объекта достроит компания «Квартал на Енисейской».

По данным «СуперОмска», фирма собирается заключить договор целевого благотворительного пожертвования с областными властями. Средства направят на восстановление прав граждан, пострадавших от долгостроев.

Двум объектам уже без малого 20 лет. Проблемную многоэтажку на Герцена начали строить в 2006 году и собирались сдать в 2009-м. Генподрядчиком была компания ООО «Регион», а застройщиком выступил «СибНефтеСбыт». Деньги с пайщиков собирал ЖСК «Центральный» Сергея Скрепца, однако стройка встала. Затем в 2012 году за проект взялась «Строительная компания МК-С» Сергея Маренко, которая также его «не осилила».

С 2015 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По данным следствия, в период с 2007 по 2013 год «неустановленное лицо» от имени застройщика ЖСК «Центральный-2» собрало с пайщиков 22 млн рублей, оставив 18 человек без крыши над головой.

В мае прошлого года Рашко делал заявление по «дому-скелету». По его словам, злополучный объект проблематично перестраивать из-за изменений Градостроительного кодекса. Недострой собирались просто снести. В сентябре власти пообещали, что дольщикам полагаются выплаты.

Омичи, чтобы привлечь внимание к проблеме, регулярно устраивали перформансы вроде вывешивания манекена, который принимали за труп, или блокирования движения по улице Интернациональной, беспрерывно передвигаясь по пешеходному переходу.

Дом на Пархоменко также возводят с 2006 года. На начальном этапе выяснилось, что фундамент возведен с грубейшими нарушениями и оказался непригодным. Долгое время на участке торчали лишь заброшенные сваи. Достраивать объект никто не брался.