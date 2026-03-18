Расширению улицы Малиновского в Омске помешал новый микрорайон

Власти начали процедуру принудительного изъятия участков, на которых расположены парковки перед домами.

Амбициозные планы по расширению улицы Малиновского в омских Нефтяниках столкнулись с проблемами «на земле». Как сообщил директор департамента строительства администрации Омска Александр Маер, проектировщики «залезли» на территорию, которая принадлежит застройщику ЗСЖБ-6. На спорной земле находятся многоэтажки с адресами: улица Малиновского, 23 и 25. Последняя была сдана в 2023 году.

Рядом с домами расположены парковочные места – они и стали камнем преткновения застройщика и мэрии. По словам Маера, договориться с застройщиком не удалось и власти инициировали процедуру изъятия участка.

– Попала частная собственность – земельный участок ЗСЖБ-6 с парковками. Не удалось договориться, и в настоящее время запущена процедура изъятия, – рассказал Маер на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам архитектуры и градостроительства.

Несмотря на оценку участка для выплаты компенсации, специалисты проводят работу над внесением изменений в проект планировки. Речь идет о том, чтобы «подвинуть» улицу. Времени у проектировщиков достаточно. Расширение улицы Малиновского планируется делать за счет федеральных средств, которые уже точно не придут в регион в 2026 году. Полной документации для запроса денег в Москве еще нет.

Напомним, что дорогу по улице Малиновского протяженностью около полутора километров собираются расширить до 4 полос. Кроме того, предусмотрено переустройство существующих инженерных коммуникаций, а также вынос или снос объектов, которые мешают работам.

При реконструкции дороги предусмотрено обустройство пешеходных тротуаров, двухрядное наружное освещение, устройство ливневой канализации, благоустройство и озеленение территории и строительство светофоров.