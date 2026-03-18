Стало известно, когда мост у Телецентра в Омске полностью откроют для движения

Объект, соединяющий берега Иртыша, готов на 37 %.

В мэрии Омска назвали месяц, когда мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра полностью откроют для движения транспорта. Информация об этом прозвучала на заседании комитета Омского горсовета по вопросам архитектуры и градостроительства.

Как сообщил директор департамента строительства мэрии Александр Маер, полноценный запуск движения планируется летом этого года, до 1 сентября.

– Планируется до 1 сентября, чтобы транспорт уже ходил. К началу учебного года, – отметил Маер.

Глава депстроя также пояснил, что машины по мосту поедут раньше, чем подрядчик закончит все необходимые для сдачи объекта работы. Напомним, что ориентировочный срок завершения ремонта моста – 31 октября этого года.

Схема в точности повторяет финальный этап реконструкции бульвара Архитекторов – тогда движение запустили на несколько месяцев раньше официального окончания работ.

Отметим, что сейчас на объекте задействовано более 130 человек, которые трудятся в две смены круглосуточно, без праздников и выходных. На данный момент реконструкция моста завершена на 37 %.