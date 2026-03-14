Ремонт моста у Телецентра вышел за пределы самого моста

Капитальный ремонт моста у Телецентра охватил и прилегающие к нему территории. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, строители приступили к устройству свайных фундаментов под будущие пандусы в районе «G-Drive Арены». Здесь появятся два современных спуска, которые сделают передвижение по мосту комфортным для маломобильных граждан.

– Началось устройство свайных фундаментов под пандусы в районе «G-Drive Арены». Здесь обустроят два спуска с моста для маломобильных омичей, – рассказал градоначальник.

Помимо установки пандусов, проект реконструкции предусматривает масштабное обновление пешеходных зон. Специалисты оборудуют новые и значительно расширят уже существующие тротуары, чтобы полностью адаптировать пространство под требования безбарьерной среды.

Градоначальник отметил, что работы на одном из важнейших транспортных узлов Омска ведутся в режиме «нон-стоп». Сейчас на объекте задействовано более 130 человек, которые трудятся в две смены круглосуточно, без праздников и выходных.

Напомним, что срок завершения работ – 29 октября текущего года. К 1 декабря предполагается сдать исполнительную документацию по объекту.