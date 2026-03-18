Дети опоздали в школу: омичи пожаловались на работу популярного троллейбуса

Транспорт на 25 минут выбился из расписания из-за поломки.

Жители омского микрорайона Зеленая Река в соцсетях пожаловались на режим работы троллейбуса № 7М. По словам местных жителей, сегодня транспорт, который должен был выехать в 12:25, приехал лишь в 12:50. Из-за этого дети опоздали на занятия в школу.

– И уже много раз было так, что стоишь на остановке, а его нет по расписанию. Люди не кататься выезжают на этом троллейбусе, – возмутилась омичка.

В мэрии Омска объяснили задержку поломкой транспорта.

– Рейс не был выполнен в 12:25 по причине технической неисправности троллейбуса, – ответили в администрации.

Пассажирам посоветовали заранее уточнять расписание автобусов и троллейбусов в информационно-справочной службе МП «Пассажирсервис» по телефону 90-12-12 и отслеживать движение транспорта по картам.

Напомним, что в январе омичи уже жаловались на троллейбус № 7М. Тогда транспорт пропустил остановку в мороз тоже из-за поломки.