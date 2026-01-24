Омск-Информ
Проехали мимо: омичка пожаловалась на неисправные троллейбусы

Это произошло в морозный день.

Жительница Омска пожаловалась губернатору на троллейбус, который пропустил остановку. Инцидент произошел 23 января на Левобережье.

– На улице –30 градусов, с 06:45 до 06:56 мимо остановки «Лесной проезд» прошло пять троллейбусов, абсолютно пустых, с сидящими там кондукторами. Каким образом можно уехать? – отметила женщина.

В администрации заявили, что не остановился только один троллейбус № 7м. Он был неисправен.

Однако в 6:48 был троллейбус № 16, а в 6:53 – еще один троллейбус № 7м. В 6:50 проехал троллейбус № 8. И все они делали остановки.

