Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В Омске окончательно закрылась популярная обувная сеть

Последний филиал Zenden прекратил работу на прошлой неделе.

В Омске закрылся последний филиал федеральной обувной сети Zenden. Магазин в ТЦ «Мега» прекратила работу в минувшую пятницу, 13 марта.

Напомним, что сеть магазинов работала в Омске с мая 2014 года. Точки Zenden ранее были открыты также в ТЦ «Триумф» и «Кристалл».

Ранее сообщалось, что в омской «Меге» выставили на продажу магазин MODI.

