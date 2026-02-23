Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В омской «Меге» выставили на продажу магазин MODI

Там продают канцелярские и другие товары.

В омском торговом центре «Мега» продается магазин MODI. Владелец бизнеса планирует выручить за него 5 млн рублей. Однако, по данным «Авито», окончательная цена будет зависеть от складских запасов.

Магазин работает по франшизе и функционирует уже три года. Площадь составляет 140 кв. м. Там продается 20 тысяч товаров, в том числе канцелярские принадлежности, аксессуары и предметы интерьера.

Причиной продажи, по данным сервиса, стали личные планы предпринимателей.

