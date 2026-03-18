Стало известно, станут ли платными омские парки после приватизации

В мэрии Омска заявили, что ценовая политика предприятия не изменится.

Омские городские власти сделали заявление по муниципальному предприятию «Парк имени 30-летия ВЛКСМ», которое собрались приватизировать. Мера оказалась вынужденной – после внесений в устав места массового отдыха горожан стали нерентабельными. Ранее сообщалось, что депутаты поддержали инициативу мэрии на комитете по муниципальной собственности вчера, 17 марта.

Сейчас в структуру организации входят четыре локации: парк имени 30-летия ВЛКСМ, Советский парк, сад имени Кирова и сад «Сибирь». У горожан закономерно возник вопрос, станут ли эти территории платными после преобразования предприятия в акционерное общество.

– После проведения процедуры реорганизации руководство предприятия не планирует менять политику ценообразования, – сказали «Омск-информу» в городской администрации.

Отметим, что 100 % долей акций в случае организации парков останется у мэрии Омска. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании горсовета. Но, как все прекрасно понимают, это давно стало простой формальностью.