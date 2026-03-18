·Происшествия

В Омске возбудили «уголовку» по факту жесткого избиения школьника

По данным следствия, двое пятиклассников избили сверстника возле школы на улице Моторной.

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту избиения школьника в Ленинском округе Омска. Информация о происшествии поступила из социальных сетей, сообщили в Следственном управлении СК РФ региона.

По данным следствия, днем 12 марта возле школы на улице Моторной двое пятиклассников нанесли телесные повреждения своему сверстнику. Ранее сообщалось, что подростка травят, снимают происходящее на видео и публикуют в интернете, при этом никто не вмешивается, чтобы остановить издевательства.

Следственные органы продолжают проверку: выясняются все обстоятельства инцидента и причины поведения школьников, а также оценивается работа сотрудников школы и органов профилактики.

