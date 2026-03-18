В Омске возбудили «уголовку» по факту жесткого избиения школьника

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту избиения школьника в Ленинском округе Омска. Информация о происшествии поступила из социальных сетей, сообщили в Следственном управлении СК РФ региона.

По данным следствия, днем 12 марта возле школы на улице Моторной двое пятиклассников нанесли телесные повреждения своему сверстнику. Ранее сообщалось, что подростка травят , снимают происходящее на видео и публикуют в интернете, при этом никто не вмешивается, чтобы остановить издевательства.

Следственные органы продолжают проверку: выясняются все обстоятельства инцидента и причины поведения школьников, а также оценивается работа сотрудников школы и органов профилактики.