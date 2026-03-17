·Образование

В омской школе жестоко избили ученика

Правоохранители выясняют, почему педагоги и органы профилактики допустили насилие над ребенком.

Прокуратура Ленинского округа Омска инициировала проверку после появления в социальных сетях информации об избиении школьника. В ходе надзорных мероприятий прокуроры намерены дать жесткую правовую оценку действиям администрации школы.

Согласно публикации в телеграм-канале «Новости Омска/Жесть», инцидент произошел в школе № 108 в микрорайоне Московка-2.

– Ленинский округ, школа № 108. Ученика избивают и гнобят, снимают это на видео и выкладывают в соцсети. Никто не пытается это остановить, – рассказали очевидцы.

Прокуратура выяснит, насколько эффективно в учебном заведении соблюдается законодательство о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Под прицел ведомства попадут не только учителя, но и органы системы профилактики, обязанные вовремя выявлять конфликтные ситуации в молодежной среде. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

