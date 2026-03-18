В Омске водитель иномарки устроил массовое ДТП с пассажирским автобусом

Авария произошла в 1-м Амурском проезде.

Сегодня утром, 18 марта, в 07:40 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с участием пассажирского автобуса.

По предварительной информации полиции, 70-летний водитель «митсубиси» в 1-м Амурском проезде у дома № 1 выехал на встречную полосу и столкнулся с «тойотой», которой управляла 67-летняя женщина. После этого автомобиль врезался в автобус ПАЗ маршрута № 72.

На момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было. Водитель «мицубиси» обратился за медицинской помощью. Причины и обстоятельства происшествия уточняются в ходе расследования.