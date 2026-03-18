Отец и две дочери пострадали в страшном ДТП в Омске

Водитель автомобиля «Тойота» потерял контроль на улице Волгоградской.

Вчера вечером, 17 марта, в 17:50 в Госавтоинспекцию сообщили о дорожно-транспортном происшествии, в котором травмы получили три человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно выяснили, что на улице Волгоградской 40-летний водитель автомобиля «Тойота» потерял управление транспортным средством и столкнулся со световой опорой линий электропередачи.

Водитель и его дочери, 12 и 14 лет, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Точные причины и обстоятельства происшествия станут известны после завершения всех проверочных мероприятий.

