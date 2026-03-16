На трассе под Омском от автобуса отвалилось колесо и вылетело на встречку

Пострадал пассажир легкового автомобиля.

Сегодня, 16 марта, в 09:00 часов сотрудники Госавтоинспекции Омского района получили сообщение о дорожной аварии с участием пассажирской «газели».

По предварительной информации, на 27-м километре автодороги Омск – Черлак у автобуса малого класса «Луидор», которым управлял 42-летний мужчина, во время движения отсоединилось заднее левое колесо. Оно выкатилось на встречную полосу и повредило легковой автомобиль «Мицубиси» под управлением 54-летней женщины. При этом непосредственного столкновения транспортных средств не произошло.

Отметим, что пассажирский автобус следовал по маршруту № 905 Омск – Ачаир, в салоне находилось восемь человек. В результате происшествия в автобусе никто не пострадал, однако пассажиру автомобиля «Мицубиси» – 22-летнему молодому человеку – потребовалась медицинская помощь.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены по итогам проводимой проверки.