·Политика

Первый после Бэтмена: омского губернатора креативно поздравили с юбилеем

Изображение Виталия Хоценко в атрибутике хоккейного клуба появилось на стене СКК имени Блинова

Сегодня ночью, 18 марта, подрядчики ПЭС и «Айсорс» совместно с командой СКК им. Блинова устроили необычное поздравление губернатору Омской области Виталию Хоценко. На фасаде спорткомплекса засияла проекция с портретом юбиляра в атрибутике омского хоккейного клуба.

– Желаем сибирского здоровья и энергии! Пусть регион растет и все планы претворяются в жизнь! Один город – одна команда, – сообщили в телеграм-канале компании.

Напомним, что обновленный спортивный комплекс откроется в день первого матча «Омских Крыльев» в СКК имени Блинова, который состоится в конце марта. Ранее объект был закрыт более восьми лет. После ремонта здесь будут проводить домашние игры фарм‑клуб «Авангард» и женский волейбольный клуб «Омичка».

Редакция РИА «Омск-информ» присоединяется к поздравлениям.

