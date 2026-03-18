В Омской области ввели карантин сразу в трех районах

В Омской области зафиксированы случаи бешенства среди животных, из-за чего власти ввели карантин в Марьяновском, Азовском и Омском районах. Указ подписал губернатор Виталий Хоценко.

Бешенство обнаружено в личных хозяйствах Марьяновки, деревни Роза Долина и поселка Горячий Ключ. Карантин установлен на период с 13 марта по 13 мая, в радиусе 500 метров от очагов созданы неблагополучные зоны.

В период карантина запрещено лечить больных животных, пускать на территорию посторонних, ввозить и вывозить восприимчивых животных, а также их перемещать и перегруппировать. Снимать шкуры с трупов также запрещено. На прилегающих территориях запрещены ярмарки, выставки и отлов диких животных для зоопарков.

Кроме того, согласно документу, контроль за выполнением указа поручен министру сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николаю Дрофе.