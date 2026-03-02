Рядом с Омском образовались еще три очага бешенства

Два из них располагаются в райцентрах, а еще один в Омском районе.

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области образовалось еще три очага бешенства – в Называевске, Нижней Омке и деревне Бородинке в Омском районе. Во всех случаях зараженных животных поймали на территории личных подсобных хозяйств.

С 27 февраля губернатор установил карантин в радиусе 500–1500 метров от очагов. Ограничения продлятся до 27 апреля. Все это время на территориях очагов нельзя будет лечить восприимчивых животных, а также ввозить и вывозить их. Запрещается и проход посторонних.

Отметим, что с прошлого года бешенство начало распространяться по региону активнее. В текущем месяце это также уже не первый случай.