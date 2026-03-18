В Омске решили ликвидировать один из самых опасных перекрестков России

Пересечение улиц Масленникова и Маршала Жукова вошло в антирейтинг. Власти заявили, что так не должно быть.

На заседании комитета Омского горсовета комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутаты обсудили ситуацию с одним из самых опасных перекрестков России – пересечением улиц Масленникова и Маршала Жукова, который уже несколько лет остается очагом аварийности.

Поводом стала информация о том, что Омск попал в антирейтинг самых опасных перекрестков. Как заявил депутат Алексей Саяпин, город не должен фигурировать в подобных списках, и выразил надежду, что ситуация изменится.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Омску Сергей Лебедев подтвердил, что проблема носит системный характер. По его словам, перекресток в центре Омска уже давно находится в числе наиболее аварийных, несмотря на изменения в организации движения и установку камер фиксации нарушений.

Так, в 2025 году в Омске выявили 47 «переходящих» очагов аварийности и еще 20 новых. Все проблемные участки, включая перекресток Масленникова – Жукова, в ближайшее время рассмотрят на специальной комиссии при администрации города.

– На следующей неделе будем собираться и принимать решение по всем этим местам: какие меры необходимо предпринимать, чтобы их ликвидировать и они не перешли на 2027 год. Поэтому, думаю, сейчас пока рано рассказывать, что там планируется, – отметил Лебедев.

По словам представителя ГИБДД, основные проблемы на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова возникают с поворотом налево и частыми наездами на пешеходов.

Ожидается, что после заседания комиссии будут выработаны меры, которые позволят снизить число ДТП и повысить безопасность на самых проблемных перекрестках города.